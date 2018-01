Saúde realiza LIRA para ação de combate ao Aedes aegypti em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Saúde, está concluindo o Levantamento de Índice Rápido (Lira), para averiguar os índices o Aedes Aegypti no município. O resultado do Lira determina as estratégias de controle e combate ao mosquito. O Lira é feito pelos agentes da vigilância em endemias e será usado para mapear os pontos com maiores ocorrências do vetor da dengue.

Os agentes estão percorrendo todos os bairros a fim de intensificar os focos e a partir desse mapeamento montar as ações em conjunto com todos os setores municipais, estaduais e sociedade civil.

Segundo a Coordenadora de Endemias do Município Rosângela Gerônimo, a Secretaria de Saúde vem fazendo um trabalho de visitações e orientações aos moradores dos bairros e no centro da Cidade a fim de orientar as pessoas da problemática da Dengue.

“Podemos afirmar que Epitaciolândia hoje pode sofrer um surto de dengue se todos não abraçarem essa causa, pois desde de 2013 que não era feito os procedimentos corretos e fechados os ciclos de combate ao mosquito Aedes aegypti, e isso nos colocou em uma situação de vulnerabilidade, mais agora estamos redobrando nossos esforços e conclamando a população para nos ajudar a combater a dengue. ”

A Coordenadora de Endemias ressaltou ainda que os maiores focos estão localizados no depósito D2, ou seja, acumulo de água em quintais e residências, por isso a mesma pede que a população faça sua parte efetuando a limpeza e remoção de entulhos e objetos que possam favorecer ao criadouro do Aedes aegypti

Ouça a entrevista com a Coordenadora de Endemias de Epitaciolândia.

