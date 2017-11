Sebastião e assessores próximos vão receber quase R$ 36 mil em diárias para viagem a Alemanha

Por Ray Melo

Durante entrevista coletiva que o governador do Acre, Sebastião Viana (PT) concedeu para falar da viagem de uma caravana composta por assessores, secretários e deputados estaduais para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 23), em Bonn, na Alemanha, ele informou que apenas duas pessoas viajariam por conta do Estado, mas não é isso que revela o portal da transparência do governo do Acre que traz os comprovantes de pagamentos de diárias em torno de R$ 36 mil para o gestor petistas e pessoas que prestam serviço para sua administração.

Questionado pelos gastos de mais uma de várias viagens internacionais de comitivas comandada por ele nos últimos anos, Sebastião Viana disse que “só vão duas pessoas viajariam por conta do governo”. Segundo o petista, os gastos do Estado seriam com dois assessores, um de seu gabinete e o segundo do gabinete militar. “Você imagina ir busca R$ 113 milhões e levar duas pessoas. Os outros estão indo por conta de cooperações internacionais”, disse Viana, que não soube informar os valores que a administração estadual estaria gastando para levar os dois servidores para Alemanha.

Após as declarações de Sebastião Viana, a reportagem de ac24horas fez uma rápida pesquisa no portal de transparência do governo do Acre para confirmar as informações repassadas. Segundo comprovantes de pagamentos do portal, o governador e servidores próximos a ele receberão cinco diárias internacionais pelo deslocamento para Alemanha. Os valores das diárias vão de R$ 6,8 mil a R$ 7,5 mil, o que significa uma despesa para o Estado de quase R$ 36 mil – sem contar com os as despesas de passagens e diárias dos dois assessores citados por ele na coletiva.

