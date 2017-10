Sebastião não comparece às câmaras do 16º Fórum de Governadores da Amazônia

O governador Sebastião Viana não compareceu ás câmaras temáticas do 16º Fórum de governadores da Amazônia Legal, que ocorre em Rio Branco nesta quinta-feira, dia 26.

O encontro reúne secretário de Estado e chefes de repartições ligadas às Segurança Pública, Turismo, Meio Ambiente e Consórcios Econômicos e Comunicação. Em pauta, um dos assuntos da área de Segurança é o combate às organizações criminosas.

No local, a informação é que o governador do Acre somente participará da cerimônia marcada para as 18 horas no Afa Jardim, onde será lida a Carta Rio Branco, com todas as propostas debatidas no encontro durante a manhã e tarde.