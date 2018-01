Sebastião só cumpriu duas promessas de campanha, diz site

Um levantamento do Portal de Notícias da Globo, o G1, apontou que o governador Sebastiao Viana, do Acre, cumpriu apenas duas das 25 promessas feitas durante a campanha para reeleição, em 2014: devolver a administração da BR-364 para União e refazer acessos às cidades de Feijó, Tarauacá e Porto Acre.

Outras duas promessas foram parcialmente cumpridas pelo governador petista: reforma do Presídio Francisco d’Oliveira Conde, m Rio Branco, e construção de rodoviárias em Cruzeiro do Sul (que não saiu do papel), Tarauacá (já entregue à população) e Feijó (sendo terminada.

O site de notícias, que chegou a reconhecer Sebastião Viana como o pior governador do país, sendo o que menos cumpriu o que prometeu, listou desde o primeiro ano do segundo mandato de Viana, as propostas que o governador acreano nunca tirou do papel, nem em partes.

Entre elas estão: criar a delegacia da 6ª Regional em Rio Branco, instalar a Central de Penas Alternativas, construir uma ponte entre os bairros VX e Aeroporto Velho, na Capital, e outra em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Também tem a construção de dois mini portos em Porto Acre e Rio Caeté e, ainda, a criação do complexo industrial florestal de Tarauacá.

