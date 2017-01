Sebastião Viana anuncia contratação de 4 mil professores e 500 policiais civis e militares no Estado do Acre

Em discurso em meio a solenidade de promoção de praças e oficiais, realizada na manhã desta quinta-feira, 5 de janeiro, o governador Sebastião Viana, anunciou que estará lançando ainda este ano edital com mais 500 vagas para policiais Militares e Civis, que irão reforçar o sistema de segurança pública no Acre.

Sem estabelecer datas, Sebastião Viana declarou ainda que até julho estará também aumentando o efetivo do Corpo de Bombeiros do Acre. Além disso, ele salientou a inclusão de mais de 3 mil adolescentes no programa de inclusão do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e elogiou a implantação do Colégio Militar do Acre, que entra em funcionamento ainda este ano

No setor da Educação, Sebastião Viana informou que estará contratando mais de 4 mil professores para atender a demanda de mais de 180 mil crianças em idade escolar. A data para abertura dos processos seletivos não foi informada. Viana elogiou a iniciativa do prefeito Marcus Alexandre Viana pela contratação de outros 1.083 educadores para rede municipal de ensino. Os anúncios foram feitos pelo governador durante transmissão ao vivo pela internet.

