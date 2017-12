Sebastião Viana culpa governo Temer pelo atraso de quase 6 anos na construção do Huerb

O governador do Estado do Acre, Sebasião Viana (PT), culpou o governo federal pelo atraso na obra de verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Em uma solenidade realizada na última sexta-feira (8), Tião garantiu que a construção do prédio que se arrasta há mais de 5 anos, será concluída dentro de 6 meses.

A construção do Huerb é polêmica, uma vez que sua conclusão e entrega já foi adiada por diversas vezes. Nessa nova etapa, será destinado um montante de R$ 7,9 milhões para a continuação e finalização da obra, recurso esse que, segundo o governador, estava sendo “amarrado” pelo governo federal, eximindo sua culpa pelo atraso.

“São R$ 7,9 milhões que estavam amarrado porque o governo federal não liberava os recursos, nós conseguimos com muita luta, com compreensão do Ministério da Saúde liberar esse recurso. Agora vamos partir para a finalização. Em março acaba a obra civil, e depois nós vamos estar finalizando a obra de refrigeração do hospital”, disse.

Orçado inicialmente em R$ 20 milhões, o prédio deveria ter sido entregue há mais de 5 anos. A obra teve início em 2010 e o prazo de execução seria de 14 meses, devendo ter sido entregue ainda no primeiro semestre de 2012.

Folhadoacre

