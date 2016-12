Sebastião Viana cumpriu apenas duas das promessas que fez em seu plano de segundo governo

Levantamento do G1 traz informações sobre promessas específicas do governador Sebastião Viana feitas em um programa de governo registrado no TSE, em entrevistas e debates. De acordo com a reportagem, das 25 promessas, apenas duas foram cumpridas integralmente, outras duas o governador cumpriu em parte e 21 promessas ainda não foram cumpridas até o momento, metade do governo atual.

Das 21 promessas não cumpridas, seis se referem a Cruzeiro do Sul: a construção de uma Ceasa; Indústria de fécula; curso de Medicina até o fim de 2015; ponte entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul; urbanização da AC-405; construção de um porto na cidade e urbanização do Balneário Igarapé Preto.

O governador também prometeu e não cumpriu: ampliar a fábrica de preservativos em Xapuri; implantar uma fábrica de luvas também em Xapuri; implantar uma indústria de artefatos e couro em Rio Branco; escola de tempo integral na zona rural; construção de um complexo industrial florestal em Tarauacá, construção de um miniporto no Rio Caeté e um complexo portuário em Porto Acre; construção de dois portos rio Purus; duas pontes no Alto Acre; uma ponte em Rio Branco (seria a Quinta Ponte); implantação do Programa Bolsa Parteira; instalação da Central de Penas Alternativas, criação da 6ª Regional em Rio Branco; e implantação do Parque Ecológico Serra do Divisor.

Promessas cumpridas

A reportagem informa que Sebastião Viana cumpriu as seguintes promessas abaixo:

– Fazer manutenção da BR-364 e garantir qualidade, em especial no trecho entre Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, entregando posteriormente a manutenção da BR para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e para o Ministério do Transporte.

-Construir pavimento, conceber drenagem, rede de água e esgoto, ciclovias, calçadas, arborização, sinalização e outras ações que tragam conforto e segurança para moradores dos municípios de Feijó, Tarauacá e Porto Acre.

Promessas cumpridas em parte

Por outro lado, o governador cumpriu em parte: Construir terminais rodoviários em Cruzeiro do Sul, Tarauacá; Reformar o presídio Francisco D’ Oliveira Conde e reduzir o déficit de vagas, que, segundo a Vara de Execuções Penais, é de 2 mil lugares. Com o presídio parcialmente interditado, o governo promete melhores condições de salubridade e habitabilidade ao preso, com ênfase ao fortalecimento da gestão prisional, garante também espaços destinados aos servidores.

