Sebastião Viana exime culpa dos governos do PT ao falar do aumento da violência no Acre

Em entrevista à rádio CBN do Amazonas, concedida na manhã desta segunda-feira (23), onde falou sobre o encontro de governadores pela Segurança Pública, o governador Sebastião Viana (PT) eximiu os governos da Frente Popular do Acre (FPA) pelo aumento da violência no Acre. Ele frisou que as mortes e o narcotráfico são tendências nacionais frutos da falta de segurança nas fronteiras.

Viana adotou o mesmo discurso que vem repetindo há meses de que o aumento da violência no Acre não é um assunto pontual, tampouco fruto da falta de políticas públicas locais e adoção de medidas mínimas como aumento da verba destinada à segurança pública. Em momento algum da entrevista Sebastião Viana citou o fato de que o governo dele gasta mais com publicidade do que com segurança pública.

Durante a entrevista, Sebastiao Viana citou que o aumento das taxas de homicídios – que no Acre são praticamente três mortes por dia – deve-se à falta de segurança nas fronteiras, especificamente com os países produtores de cocaína.

“As fronteiras estão abertas para os principais produtores de cocaína do mundo, que é Peru, Bolívia e Colômbia”, disse.

Com Gina Menezes

