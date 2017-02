Sebrae concretiza cronograma de cursos, eventos e ações do órgão para 2017 em Assis Brasil

Na manhã da terça-feira (07), o Prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB), juntamente com seus secretários, a Presidente da Câmara Municipal, Gilda Almeida (PR), empresários locais e demais representações da sociedade, estiveram reunidos na sede do Executivo com o Gerente Regional do Sebrae, Jorge Saady, para construir o plano de ações e atividades que o órgão estará oferecendo no município para o ano de 2017, tais como cursos, palestras, feiras e eventos em parceria com o Poder Executivo e Legislativo.

O Prefeito da cidade, destacou a importância da parceria do Sebrae no tocante ao desenvolvimento das empresas locais, “Nosso objetivo com esta ação é trazer mais assistência técnica aos nossos empresários para que possam estar adquirindo maior conhecimento, dinamizando seus negócios e gerando emprego e renda para o município”, disse

Na ocasião o Gerente Regional fez uma explanação dos setores que precisam receber maior atenção, pois gerarão mais renda ao município.

“Na reunião, além das atividades ligadas ao setor de comércio, serviços, também discutimos com o Prefeito, com Associação Comercial e empresários locais as ações e eventos, aonde queremos alavancar a economia do município. São atividades que irão melhorar e fortalecer os pequenos negócios, tanto na área de alimentação como na área de artesanato, onde temos também uma proposta de trabalhar as ações do artesanato indígena que é uma demanda do setor empresarial de Assis Brasil, como também melhorar as visitações dos balneários, especificamente aqui em Assis, o balneário do Quincas. Vamos trabalhar também com foco no setor de embelezamento e estética que seria com os pequenos salões de beleza, manicure, pedicure e também com as ações de gestão de bares, restaurantes e hotéis. Para isso faremos um diagnóstico empresarial, depois ofereceremos consultorias nessas áreas de modo que o turista quando passar por aqui deguste a culinária local, entre outras coisas”, frisou Jorge.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

