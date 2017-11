Sebrae investirá R$ 32 milhões no Turismo do Acre e outros 16 Estados até o fim de 2018

Investimento se dará até final de 2018; serão cerca de 49 projetos turísticos

TON LINDOSO

O Acre e outros 16 Estados receberão investimentos por parte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os investimentos são na importância de R$ 32 milhões e contemplarão projetos – além do Acre – de estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

A informação, divulgada pela própria instituição, prevê que as 49 iniciativas contempladas são na área de Turismo Inteligente e tem como um dos principais objetivos “sensibilizar os pequenos negócios sobre a importância da inovação e uso da tecnologia para atender as necessidades dos turistas”.

Algumas das propostas já estão em execução. A entidade pretende estimular ideias e soluções que facilitem a interação e integração do visitante em sua viagem, incrementando a qualidade de sua experiência com o destino.

Os projetos têm duração de dois anos e propõem a implementação de um conjunto de ações, específicas para cada território.

