Sebrae lança campanha para orientar e capacitar microempreendedores no Alto Acre

Alexandre Lima e Marcus José

Durante a tarde desta segunda-feira, dia 8, o Sebrae na cidade de Brasiléia, realizou um evento para dar início a campanha que tem como objetivo, capacitar e orientar os microempreendedores individuais e também com foco na formalização dos potenciais empresários.

O evento contou com a presença de diretores do Sebrae no Acre, o Presidente do Conselho Jurilande Aragão e da Gerente da Unidade Financeira do Sebrae, rosa Nakamura, vereadores, secretários municipais, convidados e microempresários, onde tem como slogan; “Uma semana de muitas oportunidades”, onde os participantes irão ter palestras, oficinas, consultorias, seminários e formalização.

Pensando em oferecer orientações e capacitação aos microempreendedores individuais e também com foco na formalização dos potenciais empresários, o Sebrae organizará a Semana do MEI 2017, que acontecerá de 8 a 13 de maio.

Os interessados vão poder tirar dúvidas e participar de palestras, oficinas e várias capacitações com especialistas em pequenos negócios.

Pensada e planejada para atender aos interesses locais e aos potenciais de cada cidade. Entre os principais temas, estão:

Formalização

Formação de preços

Como atrair e conquistar clientes

Controle das finanças

Planejamento

Como vender

Fluxo de caixa

Empreendedorismo

Licenciamento

Microcrédito

Visual de loja

Ferramentas digitais

Inscrições

Nesta semana você terá oportunidade de participar de Palestras, oficinas, consultorias, seminários, orientações sobre registro e licenciamento de empresas.

