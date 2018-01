Secretária cutuca Dnit, e Thiago Caetano responde: “Entra em assunto que não domina”

A secretária de Comunicação, Andréa Zílio, cutucou o Dnit no Acre, em sua conta no Twitter, por causa das BRs-364 e 317, que segundo ela carecem de manutenção.

Ela lembrou que na época em que o Deracre era responsável pela BR-364, o trecho da rodovia que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul vivia outra “realidade”.

“Hoje outra realidade quando a BR-364 ficou na responsabilidade apenas do Dnit… Pois antes, a parceria permitia que o trabalho fosse feito pelo Deracre.”

Sobre a BR-317, Andréa mostra um trecho esburacado da rodovia e diz: “A BR-317 também sofre com essa realidade”.

O superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano, comentou a cutucada da secretária de Comunicação do Estado. Para ele, Andréa comenta o que “não domina”. Ele afirma que a foto postada por Zílio é antiga.

“Infelizmente essa pessoa não tem muito o que falar e tá entrando em assunto que ela não domina. Essa foto da 317 é uma foto atinga. Os trabalhos já foram iniciados. Obviamente que numa época de muita chuva, a gente tem que fazer um trabalho com pedra na rodovia e quando chegar no período de verão nós vamos ter condição de fazer um acabamento um pouco melhor.”

“Sobre essa questão da 364 eu não vou entrar em polêmica. Acho que quem tem que dizer isso é a população. É fazer uma pesquisa junto a quem usa a rodovia e você vai ver a realidade. O resto deixa a população julgar e o tempo dizer”, responde Caetano.





