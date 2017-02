Secretaria de Ação social dá continuidade as atividades envolvendo os idosos em Assis Brasil

O grupo da terceira idade que vem sendo contemplado constantemente pelas ações da Secretaria de Assistência Social, com o forró-pé-de-serra que, é realizado todas às quintas-feiras, a partir das 16h00, na Concha Acústica Municipal, participaram essa semana de uma grande recepção na casa da matriarca da família Bessa, a dona Cafia Bessa, uma tarde de laser e descontração.

O evento foi realizado pela Secretária de Ação Social, Hélem Duarte, em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, Secretaria de Saúde, Pousada Renascer, de propriedade da empresária Nilce Bessa, Salão do Osvaldo Cardoso, Salão Sempre Bela, da Helia, limpeza facial com Edivete Souza , maquiagem com Mariana Martins e as manicures, Leude Oliveira e Antônia Ribeiro. Dentre outros apoiadores estão: Orynelson Nascimento, Sônia Bessa, Maria Dantas, Marilene Lourdes, etc.

Logo depois dos diversos cuidados oferecidos, foi proporcionado um delicioso lanche.

O prefeito Antônio Barbosa de Sousa, o Zum, participou das atividades e informou que não medirá esforços para atender as demandas da secretaria, bem como já está empenhado através de uma Emenda parlamentar para aquisição de um ônibus para o Centro do Idoso.

Dentre outras coisas disse que está muito contente com a participação coletiva de todos nas atividades às terças-feiras no centro do idoso, bem como do forró-pé-de-serra todas as quintas-feiras na concha acústica.

A Secretária Hélem Duarte agradeceu a parceria do comércio local e informou que quando a população e os cadastrados nos programas da Assistência passam a confiar nos trabalhos da equipe, as parcerias começam a surgir e dão certo. Destacou também que está muito contente com esse reconhecimento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela equipe com comprometimento e dedicação.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

