Secretaria de Agricultura Realiza Reunião com representantes das cooperativas e sindicatos rurais

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou na última sexta-feira, 8, uma reunião, no auditório do CEDUP, com os membros das Cooperativas, Associações e Sindicatos Rurais de Brasiléia para dar sequência ao cronograma de ações elaborado para área rural.

O objetivo da reunião, foi a aprovação de critérios para a permanência dos equipamentos agrícolas, que a prefeitura de Brasiléia disponibilizou para os produtores, nas comunidades rurais, para que façam o melhor proveito, auxiliando na plantação e no escoamento dos produtos.

Dentre as ações elaboradas durante a reunião, a Secretaria de Agricultura irá elaborar uma agenda, visitando cada comunidade rural para prestar assistência aos produtores e ensina-los a elaborar um plano de trabalho. O plano de trabalho será de forma unificada, secretaria e associações, sindicatos e cooperativas, para que possam ter controle da forma que está sendo utilizado os equipamentos.

“Com a realização desta reunião, a Secretaria de Agricultura, elaborou uma programação para que até o final do mês de setembro, tenhamos visitado 8 comunidades rurais fazendo o acompanhamento das 280 famílias que serão beneficiadas com os equipamentos”, informou Antônio Francisco, secretário de agricultura.

