Secretaria de Assistência Social em Acrelândia abre processo seletivo com 16 vagas

A Secretaria de Assistência Social do município de Acrelândia, interior do Acre, abriu um processo seletivo com oito vagas para os cargos de psicólogo, assistente social, visitador e pedagogo. A novidade foi divulgada nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial do Acre (DOE). Além das vagas para contratação imediata, há também mais oito para o cadastro reserva.