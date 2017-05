Secretária de assistência social participa de encontro do Congemas em Rio Branco

Na última semana, a Secretária de Assistência Social, Hélem Duarte, esteve em Rio Branco juntamente com os demais gestores do Estado participando do Encontro Regional Norte de Gestores Municipais de Assistência Social, com o tema “O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos e a Efetivação do SUAS”.

No evento estiveram presentes profissionais e ativistas da área de assistência social da região norte discutindo o Plano Decenal com o objetivo de aprimorar o trabalho de execução das políticas públicas da área.

“Foi um evento muito produtivo, pois estivemos em contato com representantes de diversos municípios, trocando informações e experiências, ensinando e aprendendo com a realidade de cada município,” disse Hélem.

Vale destacar que o Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social (Coegemas/ACRE) é uma associação civil para representar os municípios brasileiros junto ao Governo Federal, especialmente junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e aos governos estaduais, para fortalecer a representação municipal nos conselhos e demais fóruns de assistência social.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino.

Comentários