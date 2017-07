Secretaria de Educação em Epitaciolândia encerra 1° Semestre do Ensino Infantil

Da Assessoria

Aconteceu na segunda-feira (10), o encerramento do primeiro Semestre das Escolas de Educação Infantil em Epitaciolândia. A atividade aconteceu no SINTEAC e reuniu funcionários das escolas, onde os gestores apresentaram um resumo de tudo que foi trabalhado com as crianças, enfatizando sempre o empenho e dedicação de todos em criar um espaço onde a criança aprenda brincando.

O Secretário Municipal de Educação Prof. Cleomar Eduino falou do trabalho que a Prefeitura através da Secretaria de Educação vem realizando nas escolas: “Nosso trabalho está sendo realizado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular que define a criança como sujeito histórico que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura através do conhecimento, por isso que nossas escolas funcionam com salas ambientes (Temáticas), onde trabalhamos práticas que visam uma aprendizagem significativa para nossas crianças, através do faz de contas, manipulação, jogos, vídeos, leitura e atividades de escrita, e na conclusão desse primeiro semestre as escolas estão de Parabéns pelo empenho e dedicação”.

Uma novidade que está incluída no Planejamento dos professores é a questão das escolas montessorianas que adotam um currículo multidisciplinar, o que quer dizer que por meio de uma só experiência é possível trabalhar diferentes disciplinas; como por exemplo, ao aprender ritmo, aprende-se música e matemática. A atividade foi encerrada com a Comemoração de aniversários de todos os funcionários da Educação Infantil que aniversariaram nos últimos seis meses.

