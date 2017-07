Secretaria de Educação realiza formação com professores do Ensino Fundamental de Salas Multisseriadas

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretária de Educação realizou no último sábado (22) uma Formação com Professores do Ensino Fundamental de salas multisseriadas. O Encontro teve inicio ás 08hrs na SEMED se estendendo por todo o dia com a participação de 17 Professores de 9 escolas da Zona Rural, que compartilharam de um Café da Manhã oferecido pelo secretário, coordenadores e professores em ritmo de Festas Juninas.

A Professora Maria do Carmo Ferreira que leciona na Escola Santa Fé e José Sabino disse que sente-se apoiada pela Secretaria em todas as situações na Escola: “ Destaca que: quanto Professores estamos nos sentindo seguros para contar com a Gestão em todas as situações vivenciadas nas escolas, desde o Planejamento compartilhado com os colegas até a nossa realidade na comunidade a qual trabalhamos e assim temos o total apoio da Secretaria de Educação, pois tanto o secretário Cleomar Portela, coordenação rural e a equipe, tem sido coerente com as nossas necessidades e acreditamos que a cada mês que se passa nos sentimos mais capacitados e acolhidos, sendo assim, a tendência é melhorar cada vez mais o ensino aprendizado dos nossos discentes.”

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduíno salientou que:” o foco principal é melhorar a qualidade de Ensino no município de Epitaciolândia, sabendo-se que cada dia temos que melhorar nossas práticas pedagógicas voltado para as habilidades de nossas crianças. Sempre trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação do Estado SEE, Secretaria Municipal de Educação de Brasiléia, Xapuri, as demais Secretárias do município e a Equipe em geral da Secretária de Educação (SEMED) que vem se dedicando tanto para alunos da zona urbana quanto da zona rural, que é um público diferenciado que exige uma atenção maior.” Quanto as formações estão sendo continuas para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, sempre voltada para melhorar os indicadores. Com isso a Comunidade pode ter certeza que a SEMED está voltada única e exclusivamente para melhorar a qualidade do Ensino dos educandos em geral.”

