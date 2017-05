Secretaria de educação realiza formação da primeira turma de professores do Programa Asinhas 2017

Na última semana a Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua gestora maior, a Secretária, Alice Moreira, realizou no Centro de Florestania, local mais conhecido como UFAC, a formação da primeira turma de professores do programa Asinhas 2017.

O evento contou com a presença do Vice-Prefeito, que parabenizou a todos os concluintes pelo interesse em capacitar-se para ajudar os pequeninos que vivem na zona rural. “O Asinhas é um programa muito importante para a educação na área rural, uma vez que leva ensino e aprendizagem para crianças que nem sequer sonhariam em receber os estudos na porta de sua casa,” disse o Vice-Prefeito.

Vale destacar que a proposta do Asinhas para a educação infantil, visa trabalhar com crianças de 4 e 5 anos, aonde a abordagem metodológica tem como centro o aluno, sendo ele o sujeito de sua própria aprendizagem, de acordo com seus ritmo e valores culturais.

Para a Secretária de Educação, agora é só colocar em pratica o que foi repassado, “Desejo a todos um bom trabalho!” disse.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários