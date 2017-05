Secretaria de saúde e COREN oferecem café da manhã para enfermeiros de Epitaciolândia

A Secretaria Municipal de Saúde e o conselho Regional de Enfermagem realizaram uma atividade na manhã desta terça feira dia 30, em virtude da Semana da enfermagem que tem como o tema “A enfermagem é a arte de cuidar”. Foi oferecido um café da manhã para todos os enfermeiros que atuam no município de Epitaciolândia, o objetivo é a valorização do profissional desta área.

Segundo Pablo José Presidente do COREN (Conselho Regional de enfermagem) essa aproximação é muito importante, pois antes as pessoas viam o conselho como um órgão punitivo, mais agora essa aproximação tem como meta a valorização do profissional, “Nós do Conselho buscamos a valorização dos enfermeiros e com isso que ganha são as pessoas que buscam atendimento, pois encontra profissionais com maior capacidade de atender bem a população em geral”. Ressaltou Pablo José.

No final o Enfermeiro Manoel soares foi homenageado como funcionário mais dedicado, o mesmo foi escolhido pelos próprios colegas de trabalho. A Gestão do Prefeito Tião flores tem buscado melhorar os serviços na área de saúde, e é importante ressaltar que a referida pasta encontrava-se inadimplente e com baixos índices de cobertura principalmente na área vacinal.

