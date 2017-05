Secretaria de Saúde intensifica atendimentos na zona rural em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Saúde, vem realizando atendimentos médicos, odontológicos e vacinação na Zona Rural, levando vários atendimentos em um só dia para Produtores Rurais que tem necessidade de uma atenção maior por parte do Poder Público.

No último final de semana aconteceu o atendimento itinerante na comunidade do Guajará, que teve participação evidente de moradores, que se alegraram com o atendimento. Outros locais também estão se destacando na busca de melhor atender a população, como a Unidade Básica de Saúde da Família Suelem de Lima Castelo, localizada na comunidade Nari Bela Flor, onde estão sendo realizadas atividades de atendimento á Saúde bastante relevante.

No dia 19 de Maio a Equipe realizou itinerante no Pólo Agropecuário, como também no dia 22 o atendimento aconteceu no Ramal da Torre e nos dias 25 e 26 irá acontecer na Associação Boas Novas e Francisco Correa.

A Secretaria de Saúde Terezinha Flores destacou a importância da atenção ao produtor Rural: “Estamos realizando esse trabalho para oferecer um Bom atendimento, uma saúde de qualidade, um bom acolhimento, tudo para cuidar da Saúde do Produtor Rural”.

