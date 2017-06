Secretaria de Saúde realiza Palestra sobre Tabagismo em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Saúde realizou nesta quarta-feira 31 de Maio, Dia Mundial de combate ao Fumo, uma Palestra na Escola Estadual belo Porvir para alunos do Ensino Médio, como também em todas as Unidades de Saúde, ministrada pela Enfermeira Raí Meireles.

A Professora Adriana Souza agradeceu pela iniciativa da Prefeitura e ressaltou a importância de palestras alertando do perigo que o tabagismo representa para toda a sociedade. “Nós da Escola queremos agradecer á Prefeitura, pois sabemos que nossos jovens são público alvo importante para reproduzir essas informações á respeito do Tabagismo, que infelizmente levam á outras drogas e através dessa conscientização acreditamos que eles conseguirão dizer não ao fumo, Não as drogas.”

A Palestra também teve a participação do Palestrante Professor Plácido Filho que é do programa de Atenção á Saúde da Família: “Nosso objetivo é informar os riscos e as desvantagens das pessoas que fumam, pois o cigarro é um dos maiores causadores de câncer de pulmão e também faz com que a pessoa se sinta mais cansada e menos disposta e é importante conscientizar aos jovens sobre esse perigo eminente por se tratar de uma droga liberada”.

Pela Parte da tarde a enfermeira Ray Meireles ministrou palestra sobre os perigos do tabagismo para o pessoal da terceira idade, onde contou a participação de pessoas dando testemunhos sobre os males que o fumo causa e as dificuldades para deixar de fumar, a Sra. Magá expôs sua dificuldades que teve que enfrentar quando fumava e quando decidiu deixar o uso do cigarro, “Foi muito difícil pra mim pois quando fumava já não tinha animo pra nada, cada dia mais me sentia cansada e quando decidi parar de fumar tive que contar com ajuda de medicamentos e de pessoas para que eu deixasse esse vício maldito que nos tira a saúde e nos mata aos poucos” alertando a todos para que nunca comecem a fumar pois quando se decide parar pode ser muito tarde frisou enfatizou a mesma.

