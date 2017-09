Secretaria de Segurança do Acre nomeia um delegado para três cidades

Alexandre Lima

Uma nota publicada pelo secretário de segurança do Estado do Acre, Emylson Farias, em sua página na internet, para avisar que a tríplice fronteira passar a ter um delegado, de certa forma animou a população da pequena cidade de Assis Brasil.

Mas, a alegria dura pouco. Isso pelo fato de que o Estado, através da secretaria, nomeou o delegado Karlesso Nespoli, que “…assume a regional de Polícia do Alto Acre com a missão de dá ênfase no combate aos crimes transfronteiriços como: tráfico de droga, de armas, de pessoas, homicídios, contrabando e descaminho”.

Karlesso passará a cobrir um trecho de 110 km que liga as cidades de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. O delegado foi apresentado às autoridades peruanas e terá árdua tarefa de levar a ordem para uma população de pouco mais de 50 mil habitantes.

Recentemente, após um caso de prisão de um índio envolvido numa briga e que estaria sendo procurado pela Justiça, por pouco não terminou em tragédia quando parentes e amigos, tentaram invadir a delegacia de Assis Brasil, sendo necessário o plantonista efetuar um tiro para apaziguar a situação.

Comentários