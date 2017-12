Secretarias da prefeitura de Epitaciolândia realizaram confraternização de fim de ano

Alexandre Lima

Na noite desta sexta-feira, dia 29, funcionários das secretarias municipais da prefeitura de Epitaciolândia, resolveram realizar uma festa de confraternização entre colegas, para fechar o ano que se find.

O evento ocorrido na empresa Millenium, contou com a presença do prefeito Tião Flores e esposa, secretários e familiares, juntamente com o deputado estadual, Manoel Moraes.

“Quero desejar a todos os funcionários sem exceção, amigos e munícipes de Epitaciolândia, feliz ano novo. Um 2018 cheio de realizações e quero agradecer aos eleitores que nos deram essa chance de poder fazer um trabalho por Epitaciolândia. Não podemos fazer tudo, mas, já fizemos muito e queremos muito mais pelo nosso município”, disse o prefeito Tião Flores.

“É um prazer participar dessa confraternização. Não pude recusar o convite do meu amigo Tião Flores. Quero desejar um feliz 2018 a todos que estiveram na festa e que tenham um ano repleto de realizações. Também quero dizer que estaremos sempre trabalhando na ALEAC para ajudar no desenvolvimento de Epitaciolândia”, disse o deputado Manoel Moraes.

Parte dos funcionários foram agraciados com um certificado de reconhecimento oferecido pelo gabinete do Prefeito, pelos serviços prestados no ano de 2017. Também foi promovido um ‘amigo oculto’ entre os mesmos.

Veja vídeos e imagens dos melhores momentos.

