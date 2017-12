Secretário de educação Cleomar se reúne com Equipes do ensino Infantil do Município

Da Assessora

Nesta Segunda-feira (11), foi realizado um Encontro de Fechamento das atividades da educação infantil. Onde estiveram presentes o Secretário de educação de Educação Sr. Cleomar Portela eduino, equipe das quatro escolas, coordenação e alguns pais de alunos.

O Secretário de Educação em sua fala enfatizou “o apoio da SEMED nas atividades da educação e também o que já está sendo organizado e preparado para 2018”.

A presença dos pais foi o ponto alto do encontro, pois nas falas dos responsáveis, cada um deles demonstram o quanto estão satisfeitos com os resultados e agradecidos pelo cuidado e compromisso que as escolas tem para com seus filhos. E ainda, duas alunas fizeram uma apresentação surpresa para os professores e que foi muito significativa para o trabalho.

Na finalização, houve comemoração dos aniversariantes do 2° Semestre das quatro escolas.

