Secretario de Educação de Epitaciolândia participa da formatura do PROFESP

Foi realizado na tarde de quarta-feira (06), na Companhia Especial de Fronteira a Formatura do Profesp (Programa Forças no Esporte), que é desenvolvido com parceria da Prefeitura de Epitaciolândia e Brasiléia através das suas respectivas Secretarias de educação, participaram do Programa 40 alunos da rede municipal no contra turno.

A Cerimônia contou com as presenças do Secretário de Educação em Epitaciolândia Cleomar Portela Eduino, Secretária de Educação em Brasiléia Ramiege Rodrigues, Subcomandante da Companhia Especial de Fronteira Capitão Jarbas Alberto Dias e representantes de diretores municipais.

Capitão Jarbas Alberto Dias ressaltou que “O programa promove inclusão social, reforço escolar e prática de esportes e atividades cívicas para crianças e jovens sob situação de risco social e isso causa mudança no comportamento dos alunos, são ensinamentos que não irão esquecer; pelo contrário vão levar para dentro de suas casas.”

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino reforçou a parceria em prol do esporte. “A Prefeitura de Epitaciolândia tem apoiado e vai continuar apoiando esse Projeto, pois causa um impacto na vida das crianças; entrar no exército brasileiro para servir é o sonho de muitos alunos e está nas atividades do Profe

sp os deixa felizes e com uma nova visão de mundo, de sociedade e de patriotismo”.

A Secretária de educação de Brasiléia Ramiege Rodrigues salientou “que o Profesp é tão bom que as diretoras das escolas gostariam que fossem ofertadas mais vagas para que outros alunos venham participar e pediu ao Capitão para ver essa possibilidade”.

