Secretário de educação empossa nova Gestora da Escola Bela Flor

Na segunda-feira (10), o Secretário de Educação Cleomar Eduino empossou a nova gestora da Escola Bela Flor, que concorreu a Eleição no dia 23 de Junho e com votos da maioria foi eleita na chapa 01 da candidata Prof.ª Neusa Rosa.

A Posse da gestora e sua Equipe contaram com a participação dos funcionários, gestores escolares municipais e o Conselho Municipal de Educação. O Secretário Cleomar parabenizou a nova gestão: “Parabenizo a nova gestão da Escola e que venham á ter muito sucesso frente do novo desafio e quero deixar claro que podem contar com o apoio da SEMED, pois a elevação do desempenho acadêmico dos alunos depende do esforço de todos; por isso a Gestão Municipal tem compromisso e seriedade com a educação”.

A atual gestão irá concluir o mandato em 2018, quando acontecerão novas eleições em todas as escolas da Rede Municipal.

