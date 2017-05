Secretário de Saúde e equipe de Assis Brasil participam de oficina de treinamento e avaliação do PMAQ em Rio Branco

Os investimentos em capacitações estão ampliando a qualidade dos serviços de saúde em Assis Brasil

Investimentos em capacitação e treinamentos da equipe municipal de saúde estão sendo mais um ponto forte na gestão do atual Secretário de Saúde, Tony Rios.

Durante todo o dia 24, vários profissionais da equipe administrativa da saúde, participaram da oficina do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ).

O evento foi realizado pelo Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (DAPE), em Rio Branco, na Universidade Federal do Acre (UFAC).

De acordo com o Secretário, o treinamento visa institucionalizar a cultura de avaliação da Atenção Básica no Sistema único de Saúde (SUS) de forma padronizada. Para ele, é pertinente pontuar sobre os fatores positivos de investir no treinamento dos profissionais, porque os mesmos passam a trabalhar mais confiantes e amparados por uma gestão parceira.

A enfermeira Mayanne Rodrigues, que esteve participando da Capacitação disse que avalia essas capacitações como um ponto a mais na grade curricular, uma vez que só vem acrescentar nos seus conhecimentos referentes ao setor saúde.

Entenda que é o PMAQ?

PMAQ é um programa que tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

