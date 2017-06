Secretário de segurança quer modernizar armamento do Bope

Pedro Paulo/Assessoria – Sesp

O secretário de segurança pública Emylson Farias, visitou na manhã desta terça-feira, 27, o Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, onde expressou agradecimentos a tropa pela contribuição no combate à criminalidade.

Emylson Farias enalteceu a ‘tropa de elite’ da Polícia Militar do Acre, lembrando que cada vida preservada pelo trabalho das forças de segurança, muito se deve ao comprometimento de cada policial.

Na oportunidade, o secretário de segurança explicou que o Estado está avaliando a viabilidade técnica e jurídica para aquisição de pistolas Glock e carabinas Armalite calibre .556 de fabricação americana para o Batalhão de Operações Especiais. O comandante do Bope, coronel Souza Filho, apresentou um balanço das ações do batalhão, que em seis meses, realizou 465 operações, na capital.

Depois da apresentação o secretário acompanhado do comandante-geral da PMAC, coronel Júlio César, coronel Glayson Dantas, comandante do Dirop do coronel Souza filho, e do juiz de direito Alex Oivane, visitou a obra do centro de treinamento do Bope.

