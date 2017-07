SEE – AC abre Processo Seletivo para Bolsista

25 vagas para alfabetizadores para Brasiléia

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE – AC) anunciou a abertura do Processo Seletivo, voltado ao provimento de vagas para Bolsistas na área Urbana e Rural, pelo período de até seis meses no Programa Quero Ler, do município de Brasiléia.

As remunerações variam de acordo com o cargo de atuação, sendo de R$ 800,00 para a função de Alfabetizador (25 vagas) com carga horária de 15h semanais para interação direta com os alunos, e 8h mensais de planejamento didático-pedagógico. Já o valor de R$ 1.000,00 é destinada ao cargo de Coordenador de Turmas (3 vagas), que dedicará 20h semanais para a coordenação e acompanhamento de vinte turmas.

Podem participar candidatos de nível superior (concluído ou em curso), que realizarem a inscrição pessoalmente até às 17h30 do dia 17 de julho de 2017, na Rua Benjamin Constant, nº 64, Centro, Núcleo de Educação da SEE, Brasiléia – AC, mediante entrega de documentação, que está listada e pode ser consultada no edital completo disponível em nosso site.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de Análise Curricular prevista para o período de 18 a 21 de julho de 2017, com validade de dois anos podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

