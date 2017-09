Vídeo: ‘Seedorf’ se torna o maior campeão de prado do Acre

Da redação

Durante o final de semana passado, aconteceu na cidade de Epitaciolândia, a tradicional corrida de cavalos organizada pela Associação de Proprietários de Cavalos, com apoio da Prefeitura Municipal, na pista que foi construída no Bairro Baixa Verde no ano de 2016.

Neste ano, com o evento AgroFest, cerca de 8 cavalos de raça competiram além de outras categorias. Como se era esperado, o ex-prefeito Luis Hassem, o amante do esporte na fronteira, esteve marcando presença com seu campeão, Seedorf, um puro sangue Quarto de Milha, com seis anos.

Neste ano, o páreo foi contra cavalos de Socorocaba (SP) e outros estados, que vieram exclusivamente, para tentar tirar a soberania do campeão Seedorf, que vem mantendo o título por vários anos.

Neste final de semana, conseguiu bater o recorde do estado do Acre, ficando com seu 10º título para Epitaciolândia nas corridas de prado. Segundo o proprietário, “Estou muito emocionado por mais um título do meu cavalo. Sou amante do esporte a muitos anos e hoje conseguimos alcançar uma vitória inédita que vai ficar aqui e para a história do nosso Estado”, disse emocionado.

Comentários