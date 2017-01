Segue Ação de Inverno e Combate à Dengue em Brasiléia

A prefeita, Fernanda Hassem, esteve na quarta-feira, 18, vistoriando o trabalho realizado pela equipe da secretaria de obras, e conversando com os moradores da rua Marechal Rondon.

A ação de inverno e combate à dengue começou no dia 9 de janeiro, pelo centro da cidade com a retirada de entulho, limpeza das ruas e desobstrução de bueiros. Esse trabalho será feito em todos os bairros. o trabalho está sendo feito com apoio o governo do Estado através do Deracre.

A prefeita fez uma pelo aos moradores para que ajudem colocando o entulho na frente das casas, e mantendo limpo, os locais onde a equipe já passou.

“Nós pedimos o apoio da dona de casa, do morador que ajude a prefeitura com a coleta de lixo. Esse é um trabalho que só vai dar certo, se os moradores estiverem junto com a gente. Nossa desafio é limpar a cidade, e pelo calendário as pessoas podem acompanhar o dia da coleta na sua rua”, falou Fernanda Hassem.

Além disso esteve na praça José Nilton da Fonseca, onde já foi feita a limpeza, e a equipe está trabalhando para iluminar a ponte José Augusto de Araújo.

“Estamos fazendo todo esforço conjunto, cortando todas as despejas possíveis, para que a gente possa priorizar essa ação, que é emergencial. Nossa cidade merece o melhor”, finalizou a prefeita.

