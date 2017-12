Segunda etapa do Projeto Aprendendo a Reciclar é realizada em Brasiléia

SECOM

Na manhã de quarta-feira, 13, a Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Meio Ambiente realizou a entrega de lixeiras, feitas com material reciclado, em duas novas escolas do município.

A ação faz parte do cronograma elaborado pela secretaria de meio ambiente que irá contemplar todas as escolas municipais e estaduais. O material utilizado são pneus que estão sendo reciclados por membros da equipe do projeto Aprendendo a Reciclar.

O secretário municipal de meio ambiente, Jonas Bandeira, falou a respeito do projeto: “Hoje estamos realizando a segunda etapa do projeto Aprendendo a Reciclar, tivemos que parar durante alguns meses para ajudar outras secretarias nas confecções dos enfeites natalinos, mas hoje estamos dando sequência ao projeto e vamos dar continuidade até conseguir contemplar todas as escolas”, falou Jonas.

As escolas beneficiadas no dia 13 de dezembro foram Vitória Salvatierra e Os Pastorinhos.

A diretora da Escola Vitória Salvatierra, Maria Auxiliadora, agradeceu a entrega das lixeiras e destacou a realização do projeto. “Esse projeto é uma ideia muito boa que irá contribuir muito na educação das nossas crianças, já que vamos está trabalhando desde a primeira infância em preservar o meio ambiente e jogar os lixos nos locais certo. E em nome da escola queremos agradecer a prefeitura pela idealização do projeto e estar contemplando todas as escolas”, finalizou Dora.

