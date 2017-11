Segunda fase de vacinação contra aftosa começa nesta quarta-feira no Acre

De acordo com informações contidas no calendário, a imunização se estenderá até 30 de novembro

Começa nesta quarta-feira (1) a segunda fase campanha de vacinação contra a febre aftosa. A ação vale para todas as unidades da federação, exceto Santa Catarina, que é livre da doença sem vacinação.

De acordo com informações contidas no calendário nacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de vacinação de bovinos e bubalinos, a imunização se estenderá até 30 de novembro.

O Acre, além de participar da campanha, deve vacinar todo o rebanho, independentemente de idade. A medida vale também para Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Roraima e São Paulo.

Os demais estados deverão aplicar a segunda dose apenas em bovinos e bubalinos de até dois anos.

O Acre é livre da febre aftosa com vacinação.

