Vídeo: 2ª noite de carnaval na fronteira anima foliões mesmo com ameaça de chuva

Alexandre Lima, com fotos de Almir Andrade

A segunda noite de folia na cidade de Brasiléia, aconteceu mesmo sob ameaça de chuva. A praça Ugo Poli recebeu milhares de foliões das vizinhas Epitaciolândia e Cobija (Bolívia), além de turistas que vieram de Assis Brasil, Xapuri e Capital.

O evento realizado com muita dificuldade por parte de alguns amigos, aqueceu um pouco a parte hoteleira, alimentação e outros serviços. Se espera um público maior na noite deste domingo, com a chegada de mais turistas na fronteira e que gostam de brincar com mais tranquilidade.

Por volta das 16 horas, está previsto a passeata do famoso bloco Rolinhas do Coronel, onde os homens se caracterizam de mulheres nas mais diversas formas, além dos que gostam, numa brincadeira sadia pelas ruas, partindo da parte alta até o centro da cidade.

A concentração será no trevo próximo ao mercado Frios Vilhena. A chegada na praça Ugo Poli se junta à matiné oferecida as crianças até as 18 horas, para depois dar um intervalo para voltas a partir das 22 horas.

Venha brincar, traga sua família para se divertir com segurança com apoio da Polícia Militar, Civil, Bombeiros e seguranças particulares.

Lembrem-se, não será permitido garrafas de vidros no local e se beber, não dirija.

