Segurança da Fronteira é pauta de reunião em Brasiléia

A segurança pública tem sido discussão nas mais diversas esferas de governo. A nível local já foram realizadas audiência públicas e reuniões visando apontar encaminhamentos através de ações e investimentos que garantam a segurança da população.

Na quarta-feira, 2, foi realizada no CEDUP uma reunião para tratar assuntos referentes à segurança das fronteiras. Uma ação idealizada pela Deputada Estadual Leila Galvão que contou com a participação do Prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, Vice-prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, Dr. Clovis Juiz da Comarca de Brasiléia, Dra. Fátima Promotora de Justiça, Sub-comandante da PMAC Cel. Ricardo, Ten. Cel Estene Comandante do CPO III, Major Fredison Comandante do 10º BPM, Ten. Saturnino Comandante do Corpo de Bombeiros, Presidentes das Câmaras de Brasiléia Rogério Pontes e de Epitaciolândia Diojinos Guimarães e demais vereadores, Adalcimar do Conselho Tutelar, Júnior Paraíba representando os empresários locais e equipe municipal. Foram realizados debates e alguns encaminhamentos forma apontados visando fortalecer as ações de segurança na fronteira.

O vice-prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado falou dessa importante ação “Estamos aqui participando desse momento importante onde discutimos ações para garantir a segurança da nossa população. A área de fronteira realmente precisa ter uma ação especial e o poder público municipal está à disposição para contribuir com esse trabalho”.

A Deputada Estadual Leila Galvão destacou essa ação no município “Agradeço a todos os participantes, de diversos segmentos da sociedade, por terem ouvido o nosso chamado para tratarmos sobre a segurança da nossa fronteira, dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, onde serão tirados encaminhamentos para garantir maior segurança a todos”.

Já o Sub-comandante da PMAC Cel. Ricardo mencionou o árduo trabalho que a instituição tem desenvolvido para promover segurança “A Polícia Militar trabalha diuturnamente, de forma ostensiva e esse trabalho será intensificado, principalmente nessas áreas de fronteira, local onde é rota de tráfico e de outros ilícitos. Estaremos unindo forças com o Exército, Polícia Civil, Polícia Federal e demais órgãos responsáveis para que possamos garantir maior segurança à população”.

