Segurança mantém ofensiva a grupos criminosos no Acre

Três pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente apreendida na manhã desta quinta-feira, 24, em Rio Branco, por tráfico de droga, posse de arma de fogo e organização criminosa.

Os presos são: Adairton de Freitas Ferreira, 42, Edvaldo Magno Freire, 36, Celso Bezerra Furtado, 42, e a menor P. C. F. de 17 anos.

Em poder dos acusados a polícia apreendeu um rifle calibre 44, um revólver Magnum 357 e um revólver calibre 22, ambos municiados, além de munição de vários calibres, papelotes de cocaína e mais de R$ 10 mil em espécie.

As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros: Paz, Raimundo Melo, Mascarenhas de Moraes e Placas.

Os policiais civis comandados pelo delegado Roberth Alencar, usaram cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), durante o cumprimento das buscas.

O secretário de segurança Emylson Farias, disse que tirar armas de fogo de circulação é evitar homicídios, roubos e outros crimes. “Aqui no Estado do Acre quem manda é o Estado/Polícia”, completou.

Emylson também destacou a prisão, nesta manhã, de Bruno de Oliveira Silva, 18, o CBC, autor de um áudio (salve geral) disseminado em redes sociais com o propósito de espalhar terror a população, cuja mensagem instilava pessoas a atear fogo em prédios públicos e ônibus na capital.

“Mais uma vez as forças de segurança mostram alta competência no enfretamento a criminalidade, apresentando resultados concretos. É uma determinação do secretário Emylson Farias que o trabalho seja perene e harmônico entre as instituições e isso está acontecendo”, destacou o comandante do Bope TC Souza Filho.

