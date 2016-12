Seis municípios contemplados com emendas de Flaviano Melo

Os municípios de Mâncio Lima, Bujari, Xapuri, Plácido de Castro, Brasiléia e Cruzeiro do Sul foram beneficiados com um total de R$ 1.080.189,00 em emendas parlamentares do deputado Flaviano Melo(PMDB).Deste montante, foram realizados empenhos(compromisso de pagamento)para os municípios de Mâncio lima e Bujari no valor de R$478.804,00.

Mâncio lima deverá usar os recursos (R$ 200 mil) para a aquisição de equipamentos de saúde básica. Por seu lado, Bujari deverá utilizar o montante de R$ 278.804,00 na compra de máquinas e equipamentos agrícolas Os municípios de Xapuri, Plácido de Castro, Brasiléia e Cruzeiro do Sul já podem contar com recursos em caixa no ordem de R$

601.385,00.

Xapuri vai usar R$ 292.500,00 na aquisição de equipamentos agrícolas. Plácido de Castro vai utilizar R$ 100 mil na compra de equipamentos básicos de saúde. Por seu lado, Brasiléia recebeu R$ 63.985,00(pagamento da última parcela) para utilizar no incremento e reforço do PAB (Programa de Atenção Básica) de saúde. Finalmente, Cruzeiro do Sul tem em caixa R$ 244.800,00 para a construção de unidade básica de saúde. “São recursos importantes para toda a comunidade beneficiada”, resumiu Flaviano.

Comentários