Seleção sub-17 da Bolívia chega na fronteira para jogar na capital acreana

Alexandre Lima

Chegou na tarde desta terça-feira, dia 24, na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, a seleção sub-17 da Bolívia, que irão realizar jogos na capital do Acre, Rio Branco, lado brasileiro, a partir desta quarta-feira, dia 25, jogando contra o Rio Branco F.C, Galvez e São Francisco até sexta, dia 27.

Dois dos jogos aconteceram no Arena da Floresta, entre todos e a final será no Florestão.

Segundo o técnico da Seleção, os jogos na Capital acreana servirão para aprimorar a parte tática e as condições físicas dos jogadores. Todo esse preparativo tem uma parceria entre a Federação Acreana de Futebol e o governo do Acre, onde teria um projeto para inserir o futebol acreano em competições internacionais na América do Sul.

A seleção sub-17 da Bolívia, estará participando do campeonato bolivariano que irá iniciar a partir do dia 10 de novembro, que será realizado na Colômbia. Os jogadores terão a cidade sede de Santa Marta e esperam estar preparados para fazer uma grande apresentação no lado brasileiro.

Dois dos titulares, são jogadores que já estão se destacando em times fora do país, como os atacantes; Jhon Garcia – que joga no Chile, e o colega Fredy Rocca – que joga nos Estados Unidos da América.

Após saírem do Acre e irem para a Colômbia para o campeonato que terá 10 times sulamericanos, muitos dos jogadores sabem que será uma vitrine para que sejam vistos e possam ser contratados por times de renome internacional.

