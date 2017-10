Sem a presença de Temer, a frase que resume o encontro dos governadores no Acre: “Precisamos de dinheiro”

ac24horas.com

O discurso do governador do Mato Grosso, Pedro Taques, antepenúltimo a usar o microfone no 1º Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional, nesta sexta-feira (27), no Resort Hotel, em Rio Branco (AC), resumiu na prática o que os governadores querem neste momento para combater o narcotráfico: “Dinheiro”. “Precisamos de dinheiro. Só os Estados não conseguirão bancar a Segurança. Nós dos Estados de fronteira precisamos de um olhar diferenciado”, disse o governandor, que foi aplaudido pelos colegas presentes.

O governador do Acre, Sebastião Viana, abriu o encontro lembrando que “há 23 anos o Brasil era o centésimo consumidor de drogas do mundo, hoje somos o segundo. Temos uma situação que interessa a todos. Não queremos encontrar culpados, queremos encontrar soluções”.

Viana criticou as ausências da presidente do STF, Cármen Lúcia, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que, segundo ele, confirmaram presença, mas cancelaram “por questões de agenda”.

Já o ministro da Defesa, Raul Jungman, disse que o encontro foi “a demonstração da importância que tem a política para o país. Inclusive, política se faz sob diferenças. Eu tenho aqui ao lado um governador que é do principal partido de oposição, e ao lado dele, quatro ministros do governo Temer”.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou o atual modelo de segurança do Brasil. “Temos um modelo de segurança nacional totalmente superado, que não dá respostas à gravidade do problema.”

O presidente Michel Temer, que cancelou sua vinda ao Estado após problemas de saúde, enviou uma carta lamentando sua ausência.

“Lamento não poder estar presente, não era a minha intenção”, disse o presidente na carta lida pelo ministro da Justiça, Joaquim Torquato.

Na carta, o presidente Temer destacou ainda que “a cúpula dos três poderes está mobilizada” e que “a tarefa exige convergência de esforços. Já avançamos, mas vamos avançar ainda mais e uma das saídas e impedir que armas entrem em nosso país.”

O evento contou com a presença de 4 ministros: Defesa, Justiça, Gabinete de Segurança Institucional, Relações Exteriores; embaixador da Alemanha, Georg Witschel; 20 governadores (Acre, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Roraima, Rondônia, Maranhão, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul); representantes do Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

