Sem receber plantões, profissionais da saúde prometem paralisar atividades na próxima sexta-feira

Da redação com Salomão Matos

A nota explicativa que a Secretaria de Gestão administrativa(SGA), fez circular nos murais dos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), em relação ao não pagamento dos plantões e horas extras trabalhadas pelos profissionais de saúde pelo estado, não surtiu o efeito esperado. A categoria pretende radicalizar e dizem que não irão fazer mais nenhum serviço extra até que os pagamentos sejam efetuados.

Segundo um trecho da nota assinada pela secretária da SGA, Sawana Carvalho, houve erro na confecção da folha de pagamento dos plantões e horas extras no mês de Dezembro e os vencimentos serão pagos a partir do dia 24 de Janeiro desse ano.

Na segunda-feira (1), segundo o presidente do Sintesac Adailson Cruz, nenhum profissional da saúde fez plantão ou horas extras, o que inviabilizou grande parte do atendimento médico hospitalar.

Os pagamentos referentes a novembro não foram realizados em dezembro, por um suposto erro no processamento da folha. E isso deixou os trabalhadores revoltados.

“(…) Isso ocorreu devido a problemas no sistema, e para não atrasar a folha de pagamento de todos os servidores do Estado foi decidido separar o pagamento do salário e o dos plantões”, pontua trecho da nota. E completam: “isso se dará a partir da abertura do orçamento, em 24 de janeiro”.

Já na próxima sexta feira (5), uma grande mobilização dos funcionários será feita na frente do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

“Ha servidores que estão passando fome. Na mobilização que vamos fazer, estaremos parando as pessoas nas ruas, em seus carros e pedindo ajuda, alimento ou dinheiro mesmo. Sem contar também, os servidores passaram a virada do ano devendo e sem ter como pagar suas contas”, lamentou Cruz.

Veja nota do governo

As Secretarias de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e de Saúde (Sesacre) informam que o pagamento dos plantões extras dos servidores da saúde referentes ao mês de novembro serão pagos em janeiro. Conforme já explicado anteriormente pela gestão, isso ocorreu devido a problemas no sistema, e para não atrasar a folha de pagamento de todos os servidores do Estado foi decidido separar o pagamento do salário e o dos plantões.

Cumpre esclarecer ainda que o pagamento de plantões permite um prazo maior para que seja efetuado e isso se dará a partir da abertura do orçamento, em 24 de janeiro.

Sawana Carvalho

Secretária da Gestão Administrativa ______________________________________ Gemil Júnior

Secretário de Saúde

