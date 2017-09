Semana da Pátria e Dia da Amazônia mobiliza alunos da zona rural de Brasiléia

Como parte da programação da Semana da Pátria a Prefeita, Fernanda Hassem, participou na terça-feira, 05, na escola Valéria Bispo Sabala, localizada no KM 26, do hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal.

Além disso os alunos fizeram várias apresentações culturais sobre o Dia da Amazônia , com texto, música e dança.

A solenidade contou com a participação do comandante da Policia Militar, Major Fredson, dos secretários municipais de Saúde, Borges Pacifico, de Assistência Social Josiane Pimentel, de Educação Ramiege Rodrigues, e dos gestores José Henrique da escola Valéria Bispo Sabala, da escola Menino Jesus Sandra Lins, Alessandra Pereira da escola Rui Lino, Antônia Ferreira da Silva da creche Roma Emilse Silva, da escola Conci Alves Alberi Tavares, da coordenadora do núcleo de Educação Leda Santiago, e do diretor da rádio aldeia Fernando Oliveira.

O gestor da escola Valeria Bispo Sabala, José Henrique falou sobre a importância desse tipo de atividade para a comunidade escolar.

“Esse é um momento onde valorizamos o civismo e o amor pelo nosso país. Nossos alunos fizeram questão de fazer apresentações sobre o Dia da Amazônia mostrando como é importante discutir o valor da Amazônia para todos”, disse o gestor.

O comandante do Policia Militar, Major Fredson de Araújo, em sua fala ressaltou o trabalho realizado pelo Programa Educacional de Resistencia às Drogas-PROERD.

“Está reunidos nesse dia significa amor à pátria” Secretária Ramiege

“Além de comemorar o Dia da Independência e o Dia da Amazônia também queremos valorizar o trabalho realizado pelo PROERD que ajuda tantos jovens a dizer não às drogas, e gera possibilidade e oportunidade de vida”, disse.

A secretária de Educação, Ramiege Rodrigues, lembrou do amor à pátria que deve mover cada brasileiro. “Estamos aqui reunidos por amor ao nosso país, e cada estudante tem a possibilidade de está reunido nesse dia significa amor à pátria, porque estamos realizando as atividades em independência ela deve ser declamada e reverenciada todos os dias“, disse a gestora.

A prefeita Fernanda Hassem, convidou os presentes para participar do desfile cívico, que será realizado na quarta-feira,6, às 18:30h, na praça Hugo Poli com a participação de 8 escolas sendo uma da Bolívia, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Exército e demais instituições convidadas.

“Eu quero convidar toda a população do município para participar desse momento tão importante, que á o desfile cívico e militar na nossa praça central. Esse é um ato de civismo e amor a pátria onde todos estão convidados”, finalizou a prefeita

“Nesse momento importante, referente ao dia da independência e ao dia da Amazônia, onde nos reunimos para o hasteamento de nossas bandeira e para cantar nosso hino nacional e o de nossa cidade”. Cmd 10º BT/PM-Alto Acre, Major Fredson Araújo

Comentários