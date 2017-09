Semana da Pátria inicia com Hasteamento da Bandeira em Epitaciolândia

Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de educação iniciou nesta segunda-feira, 04, a semana da pátria com o hasteamento da Bandeira do Brasil e Bandeira do Acre.

O Evento aconteceu na Escola Estadual Belo Porvir e contou com a presença de Alunos e Professores, Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, Secretaria de Saúde Tereza Ribeiro Flores, Diretores de Escolas, Coordenadores Pedagógicos e Administrativos, Exército e Policia Militar.

Após o Hasteamento da Bandeira com Execução do Hino Nacional e Acriano, os alunos em marcha instrumental se dirigiram as salas, aonde tanto em Escolas Estaduais como Municipais o tema “Independência do Brasil, Civismo, amor á Pátria” vem sendo discutido.

Nesta terça, 05, o Hasteamento da Bandeira acontecerá na Escola Infantil Pequeno Príncipe ás 08hrs.

DESFILE– No dia 7 de Setembro, próxima quinta-feira em comemoração a Independência do Brasil irá acontecer o Desfile Cívico á partir das 19hrs no Centro de Eventos (Pista do Antigo Aeroporto).

Comentários