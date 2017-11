Semana do Jovem Eleitor incentiva adolescentes a tirarem o título

Começa na próxima segunda-feira, 6, em todo o país a Semana do Jovem Eleitor. A campanha é uma iniciativa da Justiça Eleitoral para incentivar adolescentes entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, a exercerem o seu direito ao voto a partir das Eleições de 2018.

Para isso, basta comparecer ao cartório ou ao posto de atendimento eleitoral do município e solicitar o primeiro título de eleitor. A documentação exigida para quem fará o alistamento eleitoral é identidade, CPF e comprovante de endereço.

No Acre, os cartórios eleitorais de todo o Estado estão aguardando o jovem eleitor com kits biométricos para o cadastramento com coleta de digitais, fotografia e assinatura. O título é entregue no ato do cadastramento.

A Semana do Jovem Eleitor se estende até o dia 10, sexta-feira, mas os eleitores que quiserem solicitar o primeiro título poderão fazê-lo, mesmo após o encerramento da campanha. O prazo para este e outros procedimentos relacionados ao título eleitoral é 9 de maio de 2018.

De acordo com estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Acre há 9.252 jovens de 16 e 17 anos com título eleitoral. Eles representam menos 2% do eleitorado do Estado, que é de 535.420 eleitores.

