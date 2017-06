Semcias realiza palestra de conscientização da violência contra a pessoa idosa

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, realizou nesta quarta-feira, 14 de Junho, no Centro do idoso, palestra em referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (15/06), como também a distribuição de folhetos informativos e adesivos na Ponte José Augusto. A Palestra foi ministrada pelo CREAS (Centro de Referência em Assistente Social) e contou com a Presença da Vereadora Lucimar Sousa (Preta).

A Secretaria de Cidadania e Assistencia Social Ana Paula Alencar, falou da data: “Nosso objetivo com essa palestra é sensibilizar a sociedade em prol do combate á violência contra idosos e a disseminação do entendimento da violência como violação aos direitos humanos e assim, temos o objetivo como Poder Público, familia e sociedade de garantir o envelhecimento de forma saudável, tranquila e com dignidade, caso contrário”.

O Sr. Valter Alves, frequenta o Centro dos Idosos e se mostrou feliz com a iniciativa: “ É importante sermos conscientizados dos nossos direitos e está na rua falando a sociedade sobre a importância de cuidar bem do idoso, garantindo que essa fase seja saudavel e tranquila, tanto fisicamente como psicologicamente”.

O CREAS alerta a sociedade de que qualquer tipo de violência deve ser denunciada, por isso existe o Disque 100 para acolher denúncias. Trata-se de um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia. A identidade de quem denuncia é preservada. Denúncias também podem ser feitas pelo portal http://www.disque100.gov.br.

Comentários