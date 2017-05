SEMCIAS reativa grupos de Inclusão Social para Famílias Carentes em Epitaciolândia

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, reativou nesta semana os Grupos Socioeducativos e de Convivência. As atividades acontecem no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) em horários diferenciados as famílias, mulheres, idosos, grávidas, adolescentes e crianças, no intuito de trabalhar temas transversais necessários para a cidadania.

As crianças são atendidas no Contra-Turno, ou seja, horário que não estão na escola e são beneficiárias do Programa Bolsa Família ou são encaminhados pela Escola e Conselho Tutelar, todos estes grupos têm acompanhamento de Assistentes Sociais, Educadores Sociais e Psicólogos.

O CRAS tem por princípio o respeito às diferenças dos grupos familiares, aos valores, crenças e identidades das Famílias, e, é fundamentada no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, preconceito, discriminação e de fragilização nas relações familiares.

Segundo a secretária Municipal de Assistência Social, Ana Paula Alencar, as atividades realizadas nos Cras objetivam promover a integração, socialização e o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. “Nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), idosos, jovens, mulheres, crianças e adolescentes têm a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, com mais lazer, cultura e informação”, ressaltou.

Para participar de qualquer atividade do Serviço de Convivência o interessado deve procurar o CRAS, que funciona de 08 ás 12hrs e de 14 às 17hrs e está localizado no Bairro José Hassem.

