SEMED realiza Formação Continuada de Língua Portuguesa e Matemática e participa de Avaliação do PNE

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Educação vem realizando Formações continuada para Educadores de Escolas do Ensino Fundamental l, como também Formação na área de Língua Portuguesa e Matemática, como aconteceu no dia 30 de Maio no Salão Paroquial da Igreja Católica em Brasiléia.

O Objetivo do Encontro foi discutir que é possível trabalhar outras disciplinas afins, utilizando os propósitos e procedimentos de leitura, nos dias 22 e 23 de Maio, a Equipe técnica e Comissão Coordenadora de Avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE) da SEMED, participaram de um Encontro com a Equipe da SASI e da UNDIME para a primeira avaliação após dois anos de Aprovação da Lei. Nesse Encontro foram discutidos a Reformulação da Lei observando as instâncias responsáveis pela avaliação, peças orçamentárias (PPA, LOA, LDO e PTA) e os destaques das metas e estratégias para os próximos anos, como também, o que foi executado ou não.

O Secretário de Educação Cleomar Eduino destacou que o objetivo das Equipes estarem sempre se aperfeiçoando é para que o Ensino seja de qualidade: “Estamos trabalhando por uma Educação de qualidade, pois o diferencial está na constante busca pelo conhecimento e atualização profissional e nossos alunos precisam realmente aprender e essas formações oportunizam o contato do professor com boas situações de aprendizagem através de atividades planejadas de leitura e Escrita”.

