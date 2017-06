Sena Madureira terá primeira usina de asfalto através de emenda de Gladson Cameli

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB) agradeceu esta semana a notícia de empenho pelo Ministério da Integração Nacional, através de emenda parlamentar do senador Gladson Cameli (PP-AC) junto a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), da primeira usina de asfalto para o município.

O equipamento, que reforçará os trabalhos de infraestrutura em vários locais do município tem o investimento de R$ 1.569,769,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais), e de acordo com o senador Gladson Cameli trata-se do resultado de um trabalho realizado através da unidade e compromisso entre o seu gabinete e o governo federal, via SUDAM e do Ministério da Integração.

O prefeito Mazinho Serafim viajará para Brasília no dia 26 de junho para assinatura do convênio que permitirá a licitação dos equipamentos. Segundo ele, a previsão é que a usina de asfalto seja entregue no município até o dia 20 de setembro. “Temos um processo burocrático pela frente, mas estamos trabalhando para que esta usina chegue em Sena até a data do aniversário da cidade, dia 25 de setembro”, disse Serafim.

De acordo com o prefeito, a usina de asfalto chegará na cidade em momento oportuno já que os custos para o município investir em pavimentação terão uma redução significativa na compra de insumos que garantam a revitalização das ruas de Sena Madureira, encontradas pela atual administração em estado precário.

Para o senador Gladson Cameli, o prefeito Mazinho Serafim é um administrador atuante e incansável na luta por recursos para seu município, e é justo que Sena Madureira, assim como outros municípios acreanos, sejam contemplados com todo apoio da bancada federal em Brasília.

“Estou muito satisfeito com o empenho desses recursos, pois sei da importância desta usina para Sena Madureira, que necessita urgentemente de um trabalho emergencial de infraestrutura para recuperação de suas ruas, atendendo assim a um apelo de sua população. Muito obrigado ao Ministério da Integração e a SUDAM por este compromisso com o Acre”, finalizou Cameli.