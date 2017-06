SENAC investe R$ 6,7 mi para construção de Sede em Brasiléia

O município de Brasiléia comemora 107 anos de fundação no dia 03 de julho e os munícipes ganham um grande presente que é a construção da sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que proporcionará qualificação profissional e geração de emprego e renda à população.

Nesta sexta-feira, 23, Prefeita Fernanda Hassem, recebeu em seu gabinete a equipe do SENAC, que veio anunciar o início da construção do prédio da instituição em Brasiléia. Com um investimento de 6,7 milhões, o projeto que foi feito na gestão da ex-prefeita e hoje Deputada Leila Galvão, será executado com início das obras nos próximos dias.

Leandro Moraes, engenheiro responsável pela construção do prédio do SENAC falou sobre a estrutura “A obra tem 1.800 m², são dois pavimentos, o térreo e o superior e a semana que vem já estaremos com as obras a todo vapor”.

Para a Deputada Leila Galvão essa é a realização de um sonho antigo “Fico muito feliz pois foi uma semente que plantamos em 2011, quando estávamos na condição de prefeita. Fizemos essa parceria e receber a notícia que esse projeto que foi pensado lá atrás será viabilizado é gratificante. O investimento social que essa ação trará será imenso e oportunizará qualificação aos moradores da nossa querida Brasiléia”.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a satisfação em ter essa importante instituição se fixando no município “Brasiléia está ganhando mais um investimento. É com imensa alegria que recebemos a diretoria técnica do SENAC para observar a área que foi adquirida ainda em 2011, graças a uma articulação da ex-prefeita Leila Galvão e que era uma ansiedade muito grande da população que o investimento fosse realizado. Vai ser gerado empregos e renda, oportunidade que será ofertada a homens e mulheres. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais. A população de Brasiléia ficará muito feliz e é quem ganhará com essa junção de esforços”. Finalizou Fernanda Hassem.

A atual gestão vem buscando firmar essas parcerias que visem garantir investimentos para o município e o SENAC já é um grande parceiro do município.

O prazo de execução da obra é de 18 meses e o prédio será localizado na Rua Maria da Anunciação de Paula Moreira, Bairro Eldorado, próximo à Escola Os Pastorinhos.

