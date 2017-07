Senado aprova advogado Erick Venancio para Conselho Nacional do Ministério Público

O advogado acreano Erik Venâncio é um dos dois aprovados pelo Senado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os dois foram indicados ao conselho pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O outro aprovado é Leonardo Accioly, do Pernambuco.

Erick Venâncio nasceu no Acre mas mudou-se para Marília (SP) ainda jovem. Fez graduação na Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha e pós-graduação lato sensu em Direito Público pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF). Hoje mora em Rio Branco.

O senador Jorge Viana defendeu em Plenário a indicação de Erick Venâncio ao CNMP. Ele destacou que o advogado é de família tradicional do Acre. “É uma pessoa com respeito suprapartidário no Acre e certamente cumprirá um papel importante no Conselho Nacional do Ministério Público”, disse o senador.

O CNMP é composto de 14 integrantes nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução. A regra está no artigo 130-A da Constituição. “Espero bem representar a advocacia brasileira e o Acre”, disse Venâncio.

Comentários